ABD donanması'na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Kaliforniya'nın merkezindeki Naval Air Station (NAS) Lemoore üssünde meydana gelen kaza , savaş havacılığında endişe yarattı. ABD Donanması'na bağlı VFA-125 "Rough Raiders" filosunda görev yapan bir F-35C Lightning II savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Donanma yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kaza yerel saatle 16.30 civarında meydana geldi. Pilotun uçak düşmeden önce başarılı bir şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak kendini kurtardığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, "Pilot güvenli bir şekilde kurtarılmıştır ve olayda başka hiçbir personel zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaza, NAS Lemoore üssüne yakın bir bölgede meydana geldi. Ekipler olay yerine hızlıca ulaşırken, yangın ya da çevresel bir tehlike oluşmadığı belirtildi. Şu anda enkaz alanı güvenlik çemberine alınmış durumda ve Donanma kaza ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

F-35C, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük (stealth) özelliği ve yüksek manevra kabiliyeti ile bilinen beşinci nesil bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. ABD'nin uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabilen tek F-35 varyantı olan "C" modeli, modern savaş teknolojisinin en pahalı ve sofistike uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Son yıllarda farklı ülkelerde de çeşitli teknik arızalar ve kazalar nedeniyle gündeme gelen F-35'lerle ilgili bu yeni kaza, uçağın güvenliği konusunda yeniden soru işaretleri yarattı. Donanma yetkilileri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemelerin sürdüğünü ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.