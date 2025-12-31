Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BAE ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Görüştü
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar konularını görüştü. Yemen'deki durum başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rubio ile Al Nahyan, Yemen'deki durum dahil Orta Doğu'nun güvenliğini ve istikrarını etkileyen konuları ele aldı.

Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı görüşmede ise Suudi Arabistan hükümetine, Suriye'nin istikrara kavuşturulması, Sudan'daki çatışmaların durdurulması, Lübnan ile devam eden iş birliği ve Kızıl Deniz'deki çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
