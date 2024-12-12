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Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya geldi. Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey yetkililer karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ESENBOĞA'DA ÇOK SAYIDA YETKİLİ KARŞILADI

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSaid Kurt:

Kuyruğunuza basılınca ayağa gelir oldunuz.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bize yalvarmaya geldiler yüz vermeyelim.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSeko Seko:

Efendim işte deaş suriye çöllerinde biraz kalmış eee işte onlarla mücadele ediyoruz pkk ile berber lan bırak ne deaş i senden ala deaş mı var avrupa bile yalanlarınıza artık inanmıyor milletin suyunu peteolünü çalmak için terör örgütleri yaratıyorsunuz. Munbiçte kürt yoktu neden orayı kale gibi savundunuz çünki israil için su kaynaklarına çökmek isteniz ama size çöktüler suyu elinde tutarak insanları aç bırakıp tarım arazilerini kurutacaktınız ama ensenize bindiler koşarak geldin oyun bozulmasın

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Haber YorumlarıPerwer:

Kimin eli kimin cebinde belli değil. Türkiye HTŞ Örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiş ama bugün Şam’a giden İbrahim kalın’ın bindiği aracın sürücü koltuğunda söz konusu örgütün lideri Muhammed Colani vardı.

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