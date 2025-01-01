ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE KRİTİK BİR ORTAKTIR."

Wilson, İran'da hükümet yetkililerinin de katıldığı ve devlet televizyonu IRINN'da da yayınlanan resmi törende Türkiye ile ilgili sarf edilen hadsiz sözlere tepki gösterdi. Türkiye karşıtı açıklamaları sert bir şekilde kınayan Wilson, "İran'daki terör rejiminin NATO müttefiki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını kınıyorum. Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'nın Erdebil kentinde hükümet yetkililerinin de katıldığı resmi tören devlet televizyonu IRINN tarafından canlı yayınlandı. Törende Türkive ve Azerbaycan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında hadsiz sözler sarfedildi. Söz konusu yayında, her iki ülke ve liderin de politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunuldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.