ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı
ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını söylemişti.
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında yaptırımların hafifletilmesi için 'Suriye Genel Lisansı 25'i' yayınladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.
YAPTIRIMLAR KALDIRILDI
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.
BAKANLIK SÖZCÜSÜ SİNYALİ VERMİŞTİ
Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.
TRUMP RİYAD'DA AÇIKLAMIŞTI
Yaptırımların kaldırılacağı yönündeki ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki yatırım forumunda konuşan Trump, "Yücelmelerine bir şans tanımak için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.