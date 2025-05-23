ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında yaptırımların hafifletilmesi için 'Suriye Genel Lisansı 25'i' yayınladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ SİNYALİ VERMİŞTİ

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.

TRUMP RİYAD'DA AÇIKLAMIŞTI

Yaptırımların kaldırılacağı yönündeki ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki yatırım forumunda konuşan Trump, "Yücelmelerine bir şans tanımak için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.