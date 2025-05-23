ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında yaptırımların hafifletilmesi için 'Suriye Genel Lisansı 25'i' yayınladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ SİNYALİ VERMİŞTİ

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.

TRUMP RİYAD'DA AÇIKLAMIŞTI

Yaptırımların kaldırılacağı yönündeki ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki yatırım forumunda konuşan Trump, "Yücelmelerine bir şans tanımak için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket

Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.