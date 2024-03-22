ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ABD'den açıklama geldi. Saldırıda Ukrayna'nın bir parmağının olmadığını ifade eden ABD'li yetkililer, "Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.

AVM'DEKİ KONSER SALONUNA SİLAHLI SALDIRI

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görüldü. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BEYAZ SARAY: ZOR BİR GÜN OLACAK

Saldırı sonrası ise ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Düşüncelerimiz bu çok korkunç silahlı saldırının kurbanlarıyla birlikte olacak. Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA PARMAĞI ŞÜPHESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca "Şu anda Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların silahlı saldırıya karıştığına dair bir belirti yok." ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.