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ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ABD'den açıklama geldi. Saldırıda Ukrayna'nın bir parmağının olmadığını ifade eden ABD'li yetkililer, "Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.

ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sözler

AVM'DEKİ KONSER SALONUNA SİLAHLI SALDIRI

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görüldü. Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sözler

BEYAZ SARAY: ZOR BİR GÜN OLACAK

Saldırı sonrası ise ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Düşüncelerimiz bu çok korkunç silahlı saldırının kurbanlarıyla birlikte olacak. Bu, zor bir gün olacak. Amerikalılar kalabalıktan kaçınmalı." ifadelerine yer verildi.

ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sözler

UKRAYNA PARMAĞI ŞÜPHESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca "Şu anda Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların silahlı saldırıya karıştığına dair bir belirti yok." ifadesi de dikkatlerden kaçmadı.

ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (2)

Snn Aksu:

Amerika yapmadiysa bende birşey bilmiyorum

65
9
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

bu saldırı rusyanın ukraynaya saldırısıyla ilgili olabilir

17
3
yanıtYanıtla
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