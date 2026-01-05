Haberler

ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

Güncelleme:
ABD'den yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyonun uyuşturucu krizi ve bağlantılı suçlarla ilgili yürütülen cezai kovuşturmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği savunularak, "ABD bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için her türlü hukuki seçeneği değerlendirdi. Bu fırsatlar defalarca reddedildi. Bu sonucun sorumluluğu, suç teşkil eden faaliyetlerini sonlandırmak yerine sürdürmeyi tercih edenlere aittir" ifadelerine yer verildi.

  • ABD Adalet Bakanlığı, FBI ve DEA, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
  • ABD Savunma Bakanlığı, Maduro'yu ABD'de adalete teslim etmeyi amaçlayan operasyona öncülük etti.
  • ABD, Maduro'ya barışçıl çözüm için sunulan fırsatların defalarca reddedildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyon ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

"ABD SAVUNMA BAKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ ÇABAYA ÖNCÜLÜK ETTİ"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, Maduro'yu ABD'de adalete teslim etmeyi amaçlayan karmaşık bir kolluk görevinin başarıyla tamamlandığı vurgulanarak, "Bu operasyon, federal hükümetin birçok birimi arasında aylarca süren bir koordinasyon, ayrıntılı bir planlama ve kusursuz bir uygulama gerektirdi. ABD Savunma Bakanlığı bu olağanüstü çabaya öncülük etti. Cesur ve kahraman askeri personelimize ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadeleri kullanıldı.

"OPERASYON MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

Operasyona katılan tüm personelin profesyonel ve kararlı bir şekilde, ABD yasalarına ve belirlenmiş protokollere sıkı sıkıya uyduğu aktarılan açıklamada, "Bu, Başkan Donald Trump'ın ekibi arasındaki yoğun işbirliği ve güvene dayanan, mükemmel şekilde yürütülen bir operasyondu" denildi.

"MADURO'YA VERDİĞİMİZ FIRSATLAR DEFALARCA REDDEDİLDİ"

Söz konusu operasyonun şiddeti körükleyen, bölgenin istikrarını bozan ve Amerikalıların hayatına mal olan uyuşturucu krizi ve bağlantılı suçlarla ilgili yürütülen cezai kovuşturmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiği savunulan açıklamada, "ABD bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için her türlü hukuki seçeneği değerlendirdi. Bu fırsatlar defalarca reddedildi. Bu sonucun sorumluluğu, suç teşkil eden faaliyetlerini sonlandırmak yerine sürdürmeyi tercih edenlere aittir" ifadelerine yer verildi.

Maduro operasyonunun, "ABD Adalet Bakanlığı'nın hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü ve ABD ulusal güvenliğinin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını yansıttığı" kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
