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ABD'den Japonya'ya giden uçağın tekerleği, kalkıştan bir kaç saniye sonra düştü

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Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya gitmek üzere havalanan bir uçağın tekerleği düştü ve otomobillere hasar verdi. Uçak, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Acil servis ekipleri, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti. Düşen tekerlek, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndaki otoparkta bulunan otomobillerin üzerine düştü. United Airlines, uçakta 235 yolcu, 10 kabin memuru ve dört pilotun bulunduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'dan Japonya'ya gitmek için havalanan uçağın bir tekerleği düştü. Düşen tekerlek üzerine düştüğü otomobilleri kullanılmaz hale getirdi.

Uçak, Kaliforniya'daki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmadan önce acil servis ekipleri pistte hazır bulundu. Ekipleri uçağın hiç bir sorun yaşamadan piste güvenli bir şekilde iniş yaptığını açıkladı.

Pistin ortasında durmayı başaran uçak ekipler tarafından çekici ile pistten çekildi. Uçaktan düşen tekel San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndaki otoparkında bulunan otomobillerin üzerine düştü. çekilen fotoğraflar otomobillerin gördüğü hasarı gözler önünde serdi. Bir otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay ile ilgili United Airlines şunları söyledi: "Uçak San Francisco'dan kalkıştan sonra bir lastik kaybetti ve Kaliforniya'daki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Ekibimiz hızlı bir şekilde bu akşam yolcuları Osaka'ya götürecek yeni bir uçak ayarladı.

"Uçağı sorunsuz bir şekilde indirmeyi başaran için pilotlarımıza ve kabin ekibimize mesleki yaklaşımları için minnettarız."

United, uçakta 235 yolcu, 10 kabin memuru ve dört pilotun bulunduğunu söyledi.

Uçuşun kalkış videosu, uçağın kalkıştan sadece birkaç saniye sonra sol taraftaki ana iniş takımı montajındaki altı lastikten birini düştüğünü gösterdi.

United, uçağın eksik veya hasarlı lastikle güvenli bir şekilde iniş yapabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

ABD'den Japonya'ya giden uçağın tekerleği, kalkıştan bir kaç saniye sonra düştü

ABD'den Japonya'ya giden uçağın tekerleği, kalkıştan bir kaç saniye sonra düştü

ABD'den Japonya'ya giden uçağın tekerleği, kalkıştan bir kaç saniye sonra düştü

ABD'den Japonya'ya giden uçağın tekerleği, kalkıştan bir kaç saniye sonra düştü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri United Airlines Havacılık Yaşam Dünya Haberler

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