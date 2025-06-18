ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD yönetimi, İran'a çok sert bir uyarıda bulundu. Amerikalı yetkililer, İran'ın 24 ila 48 saat içinde teslim olmaması durumunda, ülkenin ağır bir ABD askeri saldırısıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Bu gelişme,Başkan Donald Trump'ın İsrail'in yürüttüğü savaşa doğrudan katılmayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi.

Beyaz Saray kaynakları, önümüzdeki iki günün çok kritik olduğunu ve bu sürede Washington ile Tahran arasında bir diplomatik çözüm bulunup bulunamayacağının belli olacağını söyledi.

Dün gece, Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nerede saklandığını bildiğini yazdı. Ancak henüz saldırı emri vermeyeceğini belirterek, gönderisinin sonuna büyük harflerle şu ifadeyi ekledi: "KOŞULSUZ TESLİM OLUN!"

İsrail yetkilileri de, tıpkı daha önce Hizbullah liderlerine yaptıkları sürpriz saldırı gibi, Perşembe gecesi için benzer bir operasyon planladıklarını ima etti.

Trump, Salı günü Beyaz Saray'daki Kriz Odası'nda güvenlik danışmanlarıyla bir araya geldi. ABD medyasına konuşan kaynaklara göre, Trump İran'ın tutumundan giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı. İsrail'in geçtiğimiz cuma başlattığı hava saldırılarına karşı İran'ın verdiği yanıtları "yetersiz ve alaycı" bulduğu belirtildi.

Amerikan ordusu son günlerde Orta Doğu'ya çok sayıda savaş uçağı ve gemi gönderdi. Beyaz Saray bu hareketliliğin "savunma amaçlı" olduğunu savunsa da, bölgede ciddi bir askeri hazırlık olduğu dikkat çekiyor.

Trump'ın, danışmanlarıyla yaptığı son görüşmelerde İran'a doğrudan bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney de sessiz kalmadı. Geç saatlerde yaptığı paylaşımlarda, savaş çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir görselde; eski bir kente ateş yağarken, elinde kılıç olan bir adamın kapılara saldırdığı görülüyordu. Paylaşımına şu sözleri ekledi:

"Asil Haydar'ın (Hz. Ali) adıyla savaş başlıyor."

Bu ifade, Şii inancında Hz. Ali'nin dini ve askeri liderliğini simgeliyor. Hamaney'in bu paylaşımı, olası bir çatışmaya karşı İran'ın geri adım atmaya niyeti olmadığını gösteriyor.