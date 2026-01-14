ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'da devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği halk protestoları nedeniyle artan güvenlik risklerini gerekçe göstererek ülkedeki vatandaşlarına yönelik acil bir uyarı yayımladı. Protestoculara destek veren ABD, kendi vatandaşlarının güvenliğini önceliklendirerek bir dizi tavsiyede bulundu.

"İRAN'I DERHAL TERK EDİN"

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarının Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan kendi çıkış planlarını yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, " İran'ı hemen terk edin" ifadesi kullanılarak durumun aciliyetine dikkat çekildi.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ÖNERİLDİ

Ülkeden ayrılacak vatandaşlar için spesifik bir rota da önerildi. Yapılan çağrıda, "Güvenli bir yol bulursanız karayoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmeyi düşünün" denilerek komşu ülkelere karayoluyla geçişin bir seçenek olduğu vurgulandı.

ÜLKEDEN AYRILAMAYANLAR İÇİN ÖNLEMLER

İran'dan hemen ayrılma imkanı bulamayan ABD vatandaşları için de bir dizi güvenlik tedbiri sıralandı. Bu kişilere yönelik uyarılar arasında şunlar yer aldı:

Gösterilerden ve kalabalık alanlardan uzak durulması.

Dikkat çekmemeye özen gösterilmesi ve çevredekiler konusunda tedbirli olunması.

son dakika gelişmelerini takip etmek için yerel medyanın izlenmesi.

'> gelişmelerini takip etmek için yerel medyanın izlenmesi. Acil durumlara karşı planları değiştirmeye hazırlıklı olunması.

İletişimin kesilmemesi için telefonların şarjının dolu tutulması.

Durum hakkında aile ve arkadaşların sürekli bilgilendirilmesi.

ABD: ASKERİ GÜÇ MASADA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 17. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 550'ye yükseldiğini açıkladı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.