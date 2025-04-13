ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" dedi.

BEYAZ SARAY. ÇİN MİSİLLEMEYE DEVAM EDERSE, BU ÇİN İYİ OLMAZ

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Leavitt açıklamasında Çin'e gözdağı vererek, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER PROGRAMINDAN VAZÇEZMEZSE CEHENNEME GİDECEK"

İran ile yaşanan nükleer gerilim hakkında da konuşan Leavitt, "Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde cehenneme gideceğini bilmesini istiyor" diye konuştu. Trump'ın nihai amacının İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak olduğunu söyleyen Leavitt, diplomatik çabaların başarısız olması durumunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurguladı. Leavitt, "Ancak İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur. Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN OLASI TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump'ın Orta Doğu turu çerçevesinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin sorulan soruya Leavitt, "Başkan'ın yurtdışı gezisi ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a gideceğini ve bu gezide başka ülkelerin de olabileceğini söylemek dışında herhangi bir ayrıntı bilmiyorum. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Defalarca söylediğim gibi bu seyahatin içeriğini mümkün olan en kısa zamanda paylaşacağız" dedi.

ABD İLE TRUMP ARASINDA KARŞILIKLI "GÜMRÜK TARİFESİ" ARTIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti. İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkarmıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti. Çin ise ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington'ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirmişti.