ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'yi kasıp kavuran orman yangınları tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Los Angeles'ın lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; yangınların New York'a da sıçradığı belirtiliyor.

Yangının bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 12.000'i aşkın ev ve bina kül oldu.

37 BİN DÖNÜM ALAN YANDI

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

180 BİN KİŞİYE TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Öte yandan devam eden yangına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntüler, yangının bütün şiddeti ile devam ettiğini gösteriyor.