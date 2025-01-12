Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş

ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles ve New York eyaletlerinde devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar sonucunda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybederken; gelen yeni görüntüler, yangınların şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

ABD'yi kasıp kavuran orman yangınları tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Los Angeles'ın lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; yangınların New York'a da sıçradığı belirtiliyor.

Yangının bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 12.000'i aşkın ev ve bina kül oldu.

37 BİN DÖNÜM ALAN YANDI

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

180 BİN KİŞİYE TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Öte yandan devam eden yangına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Son görüntüler, yangının bütün şiddeti ile devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
img

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller peş peşe geldi

Kıran kırana maçta goller peş peşe geldi! Tempo inanılmaz
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi

İİşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

En yaşlı 50 insan'dan kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)? Güneş, Yıldız, Şimşek, Yıldırım hangi soyadı daha fazladır? Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır? Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur? Aydın okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Aydın Valiliği)? Manisa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Manisa Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.