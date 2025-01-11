ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınlarının önü alınamıyor. Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; yangınların New York'a da sıçradığı belirtiliyor.

Yangının bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 10.000'i aşkın ev ve bina kül oldu.

ÜNLÜLERİN EVLERİ KÜL OLDU

Yangının Hollywood yıldızlarının malikanelerinin yer aldığı Pacific Palisades adlı lüks yerleşim yeri yakınında başladığı bildirilirken; çok sayıda ünlünün lüks evleri yangında zarar gördü veya yandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise Pacific Palisades'ta yer alan evlerin hangi ünlülere ait olduğunu ve değerlerini ortaya koydu. Bölgede Gold Hawn ve Kurt Russel's'in 25 milyon dolar değerindeki evi, Kobe Bryant'ın 12 milyon dolar değerindeki evi, Tom Hanks'in 40 milyon dolar değerindeki evi, Diane Keatons'un 20 milyon dolar değerindeki evi, Micheal Pfeiffer'in 10 milyon dolar değerindeki evi, Steven Spielberg'in 60 milyon dolar değerindeki evi, Jamie Lee Curtis'in 12 milyon dolar değerindeki evi, Christian Bale'in 12 milyon dolar değerindeki evi bulunuyor.

Evlerin birçoğunun zarar gördüğü ya da tamamen yandığı biliniyor.

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki göstermişti. Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok ifadelerini kullanmıştı.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood ise sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın 'iklim değişikliği' yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor" demişti.