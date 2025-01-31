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ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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ABD'nin başkenti Washington DC'de meydana gelen ve uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, çarpışma anını ve sonrasında yaşanan kaotik durumu net bir şekilde ortaya koydu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, American Airlines firmasına ait 5342 sefer sayılı yolcu uçağı ile eğitim uçuşu yapan askeri Black Hawk Helikopteri havada çarpıştı.

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

KURTULAN OLMADI

Çarpışma nedeniyle, yolcu uçağındaki 60 yolcu ve 4 mürettebat ve helikopterde bulunan 3 askeri personel Potomac Nehri'ne düştü. Arama ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüldü. Ancak kazadan sağ kurtarılan olmadı.

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

TRUMP: HELİKOPTER, YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDEYDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, " Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." açıklamasında bulunmuştu. Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." diye konuşmuştu.

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler de gün yüzüne çıktı. Yeni görüntüler, çarpışma anını ve sonrasında yaşanan kaotik durumu net bir şekilde ortaya koydu.

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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