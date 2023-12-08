ABD'deki sivil haklar liderlerinden Martin Luther King Jr.'ın Atlanta'daki doğduğu ev, bir kadın tarafından kundaklama girişimine maruz kaldı. Siyah elbiseli kadın, benzin dökerek evi yakmaya çalıştı ancak izinli iki polisin müdahalesiyle durduruldu. Tutuklanan 26 yaşındaki şüpheli, kundaklama ve devlet malına müdahale suçlarından yargılanacak

ABD'deki sivil haklar hareketi liderlerinden Martin Luther King Jr.'ın Atlanta'daki doğduğu evi yakmaya çalışan kadın tutuklandı.

Siyah elbise giymiş bir kadın, Martin'in ahşap olan evine benzin dökerken, tarihi yapıyı ziyaret eden izinli iki polis tarafından etkisiz hale getirildi. Kadın, izinli polisler tarafından olay yerine çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

26 yaşındaki şüpheli, kundakçılığa teşebbüs ve devlet malına müdahaleye teşebbüsle suçlarından yargılanacak.

Kundakçı kadının adı açıklanmadı.

Atlanta İtfaiye Taburu Şefi Jerry DeBerry, polisler müdahale etmemiş olsa evin dakikalar içinde küle döneceğini söyledi.

Atlanta Polis Departmanı, kundaklama girişiminin soruşturulması için Bölge Savcılığı, ABD Başsavcılığı, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) yetkilileri ve FBI ile birlikte çalıştığını söyledi.

Tarihi ev, 2018 yılında King ailesinden satın alan Milli Park Servisi'nin sorumluluğundadır ve devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle Kasım ayından ziyaretlere kapatıldı.

King Center Salı gecesi yaptığı açıklamada, "Bu gece, Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğduğu evde, bir kişinin bu tarihi mülkü ateşe vermeye çalışması nedeniyle talihsiz bir olay meydana geldi" diye yazdı.

"Neyse ki, iyi Samiriyelilerin cesur müdahalesi ve kolluk kuvvetlerinin hızlı tepkisi sayesinde bu girişim başarısız oldu."

Tarihi ev 1895 yılında inşa edilmiş ve sivil haklar simgesinin yaşamının hatırlanması açısından toplum ve ulus açısından değerli bir dönüm noktası olmuştur.