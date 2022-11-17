Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de tırın üstünde dans eden adam önce köprüye ardından üst geçide çarparak hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

ABD'de tırın üstüne çıkan adamın dansı faciayla bitti. Köprüye çarpan adam tehlikeli oyununu bitirmeyince canından oldu. Ayağa kalkıp yeniden dans eden adam üst geçide çarparak yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobanda seyir halindeki tırın üstüne çıkan bir şahıs dans etmeye başladı.

KÖPRÜYE ÇARPTI, USLANMADI

İlk önce köprüye çarpıp tırın üstüne yığılan şahıs tekrar ayağa kalkıp dansına devam etti. Birkaç saniye sonra başını ve boynunu üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de tırın üstünde dans eden adam önce köprüye ardından üst geçide çarparak hayatını kaybetti

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA TIKLANDI

Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de tırın üstünde dans eden adam önce köprüye ardından üst geçide çarparak hayatını kaybetti

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Teksas Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title