ABD'de şok tasarı: Kongre NATO'dan çıkışı oylayacak

Güncelleme:
ABD'de Cumhuriyetçi kanattan gelen yeni bir girişim, ülkenin NATO geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Kentucky'li Temsilci Thomas Massie tarafından sunulan yasa tasarısı, Washington'ın ittifaktan resmen ayrılmasını öngörüyor. Tasarı kabul edilirse, Başkan Donald Trump'ın NATO'dan çekilme bildirisini yayımlaması zorunlu hale gelecek.

  • ABD Kongresi, NATO'dan çıkışı öngören bir yasa tasarısını gündemine aldı.
  • Tasarı, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmediğini savunuyor.
  • Tasarının kabul edilmesi durumunda Beyaz Saray, NATO'dan ayrılma kararını resmi bir bildirimle ittifaka iletmek zorunda kalacak.

ABD Kongresi, ülkenin kurucu üyeleri arasında yer aldığı NATO'dan çıkışı öngören yasa tasarısını gündemine aldı. Kentucky'li Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie tarafından hazırlanan tasarı kabul edilirse, Başkan Donald Trump'ın NATO'dan ayrılma bildirisini resmen yayımlaması gerekecek.

NATO'YU"MİSYONUNU TAMAMLAMIŞ YAPI" OLARAK GÖRÜYOR

Massie'nin internet sitesinde paylaştığı tasarı metni, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmediğini savunuyor. İttifak, metinde "tarihi misyonunu geride bırakmış eski bir yapı" şeklinde tanımlanıyor.

"ABD GÜVENLİK YÜKÜNÜ TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ"

Tasarı, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında ABD'ye aşırı bağımlı olduğunu iddia ediyor. Massie, Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarının "başka kıtaların güvenliği için harcanmasının" artık kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

AVRUPA'YA SERT ELEŞTİRİ: "SOSYALİST VE BAŞARISIZ DEVLETLER"

Massie metinde, birçok Avrupa ülkesini "sosyalist politikalar nedeniyle başarısız" olarak nitelendiriyor. ABD'nin bu ülkelerin güvenlik garantörü olmasının "rasyonel olmadığı" ifade ediliyor.

"AVRUPA KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLİR" VURGUSU

Tasarı, Avrupa'daki NATO üyelerinin ekonomik ve askeri olarak kendi savunmalarını üstlenebilecek kapasitede olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle ABD'nin ittifak için yaptığı harcamaların gereksiz olduğu savunuluyor.

TASARI GEÇERSE ÇEKİLME BİLDİRİSİ ŞART OLACAK

Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda Beyaz Saray, NATO'dan ayrılma kararını ittifaka resmi bir bildirimle iletmek zorunda kalacak. Bu adım, transatlantik güvenlik mimarisinde tarihi bir kırılma anlamına gelecek.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
