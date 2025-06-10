ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Başkan Donald Trump'ınsert göçmen politikalarına karşı düzenlenen protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Olayların dördüncü gecesine girilirken, şehir genelinde yağmalama ve kamu düzenini bozan hareketlerde ciddi artış yaşandı.

İlk olarak barışçıl yürüyüşlerle başlayan gösteriler, bazı grupların provokatif eylemleri ve güvenlik güçleriyle yaşanan gerginlikler sonucunda yağmalamalara ve sokak çatışmalarına dönüştü. Kentin birçok bölgesinde mağazalar hedef alınırken, alışveriş merkezleri, elektronik dükkânları ve zincir marketler saldırıya uğradı.

Los Angeles Polis Departmanı, olaylara müdahale etmekte zorlanırken, birçok noktada polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Bazı göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği ve molotof kokteyli gibi yanıcı maddeler kullandığı bildirildi.

Şiddet olaylarının en çok etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde evlerinden çıkmaya cesaret edemediklerini belirtti. Bazı mahallelerde silah seslerinin duyulduğu ifade edilirken, birçok iş yeri zarar gördü. İş yeri sahipleri, dükkânlarını korumak için ekstra güvenlik önlemleri almaya başladı.

Vali Newsom Eleştirilerin Odağında

Olaylar karşısında Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un yeterince aktif rol almaması, kamuoyunun ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Newsom'un yalnızca sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklamalarda bulunması, halkın güvenlik endişelerini daha da artırdı.

Birçok seçmen, valinin sahaya inerek doğrudan müdahale etmesini bekliyor. Muhalif isimler ise Newsom'un olayları ciddiye almadığını ve liderlik zafiyeti yaşadığını savunuyor.

Trump ve Newsom Arasında Söz Savaşı

Başkan Donald Trump ise protestoların arkasında "radikal sol grupların" olduğunu iddia ederek, güvenlik güçlerine daha sert müdahale çağrısında bulundu. Trump'ın açıklamaları, halihazırda öfkeli olan kalabalıkları daha da kızdırdı.

Vali Newsom ise Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerinin doğrudan bu olaylara neden olduğunu belirterek, "Bu şehirde insanlar dışlanmak değil, yaşamak istiyor," ifadelerini kullandı.