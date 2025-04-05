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ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü
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ABD'de ülke genelinde binlerce kişi, Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın yürüttüğü politikaları protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD'de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor.

ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ülke genelinde binlerce kişi, "Hand's Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı'nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

BİRÇOK MAĞDUR GRUBU TEMSİL EDİYOR

Gösterinin organizatörleri, protestonun kitlesel işten çıkarmalara karşı çıkan federal çalışanlar, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile hükümetin sağlık sigortası programındaki olası kesintileri protesto eden hemşireler gibi birçok mağdur grubu temsil ettiğini belirtti.

ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

"BİZİM ADIMIZA DÜNYADA DÜŞMANLAR EDİNİYOR"

Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrindeki gösterilere katılan 71 yaşındaki Joyce Ward, Trump'ın Filistin'e destek gösterilerin düzenlendiği üniversitelere yönelik bütçe kesintisi kararını eleştirerek, kararın "yanlış bir karar" ve "intikam" olduğunu belirtti. Ward, "Üniversiteleri antisemitizm nedeniyle hedef alacağını söylüyor. Bu doğru değil. Sadece daha fazla çete tarzı hükümet yönetimi" dedi.ABD'de hukukun üstünlüğünün bittiğini vurgulayan Ward, "Bizim adımıza dünyada düşmanlar ediniyor. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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