ABD'de ara seçimlerde Demokratlar Senato çoğunluğunu en az 51 sandalyeyle kazandı

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(ANKARA) - ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarına göre Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da çoğunluğu ele geçirdi. Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerden en az yedi sandalye alan Demokratlar, bu kanatta da çoğunluğu elde etmeye yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk iki yılının ardından yapılan seçimlerde Demokratların özellikle Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır güçlü olduğu Teksas gibi eyaletlerde elde ettiği zaferler dikkati çekti. Trump, seçim sonuçlarını kabul ettiğini belirterek, "Demokratlarla çalışacağız ve onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bir uzlaşmaya varırız" dedi.

ABD'de Kongre'nin iki kanadının kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde oy sayımı sürerken, ABD medyasının açıkladığı sonuçlara göre, Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki altı Senato sandalyesini kazanarak 100 üyeli Senato'da en az 51 üyelik kazanarak çoğunluğu elde etti.

Temsilciler Meclisi'nde ise 435 sandalyenin tamamı için yapılan seçimlerde ise sonuçlar henüz kesinleşmedi. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki en az yedi seçim bölgesini kazanarak çoğunluk için gerekli 218 sandalyeye ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Son verilere göre, Demokratlar 193, Cumhuriyetçiler 114 sandalyeye ulaştı.

CUMHUR İ YETÇ İ LERİ N GÜÇLÜ OLDUĞU EYALETLERDE DEMOKRAT LARIN ZAFER İ

Seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas'ta yaşandı. Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek 1988'den bu yana eyaletten Senato'ya seçilen ilk Demokrat oldu.

Teksas'taki valilik yarışını da Demokrat Gina Hinojosa kazandı. Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı geride bırakan Hinojosa, 1990'dan bu yana eyalette valilik seçimini kazanan ilk Demokrat ve Texas'ın ilk Latin kökenli kadın valisi oldu.

Kansas ve Güney Carolina gibi Cumhuriyetçilerin güçlü görüldüğü eyaletlerde de Demokratları yıllar sonra ilk kez Senato seçimlerini kazanırken, Ohio ve Iowa'da da Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri aldı.

Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted'ı yenerek 2024'te kaybettiği Senato koltuğuna geri döndü. Iowa'da Demokrat Josh Turek, Cumhuriyetçi Ashley Hinson'ı mağlup ederken, Kansas'ta Demokrat Adam Hamilton, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı geride bıraktı. Georgia, Ohio ve Iowa'da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki valilikler de Demokratlara geçti.

SEÇMEN İ N GÜNDEM İ NDE EKONOM İ VE İRAN SAVAŞ I VARD I

ABD medyasının seçmen araştırmalarına göre seçim sonuçlarında hayat pahalılığı, İran'daki savaş ve hükümetteki yolsuzluklara ilişkin kaygılar etkili oldu.

ABD medyasında eçmenlerin önemli bir bölümünün yüksek yaşam maliyetinden Trump yönetimini sorumlu tuttuğu ve Kongre'nin başkan üzerindeki denetim yetkisini daha etkin kullanmasını istediği değerlendirmeleri öne çıktı.

Trump'ın seçim kampanyası boyunca seçmenlerden kendisi de adaymış gibi oy kullanmalarını istemesine karşın, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde yaşanan kayıplar parti içinde de tartışmalara yol açtı.

TRUMP: DEMOKRATLARLA ÇAL I ŞMAYA HAZ IRI Z

Trump, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'dan takip ederken ABD merkezli The New York Times'a yaptığı açıklamada sonuçları kabul edeceğini ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Bu sonuçları kabul etmeye kesinlikle hazırım. Demokratlarla çalışacağız ve onlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen bir uzlaşmaya varırız" dedi.

ABD BAŞKANI YENİLGİYİ "SEÇİMLERDE ADAY OLMAMASINA" BAĞLADI

Trump ayrıca, seçim sonuçlarının ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi oy pusulasında yer alsaydı Cumhuriyetçilerin seçimleri "ezici bir farkla" kazanacağını öne sürdü.

Trump, seçimlerden önce düzenlediği mitinglerde de destekçilerinden kendisi adaymış gibi oy kullanmalarını istemişti. Beyaz Saray ise seçim sonuçlarının Trump'a yönelik bir referandum olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, Cumhuriyetçilerin kayıplarında adayların performansının da etkili olduğunu savundu.

DEMOKRATLAR I N ZAFER İ TRUMP YÖNET İMİNİ NAS I L ETK İ LEYECEK?

Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında yasama faaliyetleri ve üst düzey atamalar üzerinde önemli sonuçlar doğurabilecek.

Senato, federal yargıçların, Yüksek Mahkeme üyelerinin ve üst düzey yönetim yetkililerinin atanmasında onay yetkisine sahip. Demokratların çoğunluğu kazanması, Trump'ın aday gösterdiği isimlerin onaylanmasını zorlaştırabilecek.

Temsilciler Meclisi'nin de Demokratların kontrolüne geçmesi halinde Cumhuriyetçiler Kongre'nin iki kanadındaki çoğunluklarını kaybetmiş olacak. Bu durum, Trump yönetiminin yasama gündemini ilerletmesini güçleştirirken Kongre'nin yürütme üzerindeki denetimini artırabilecek.

Trump ise Demokratların gündemini engellemek için veto yetkisini kullanabileceğini belirtti.

OY SAYIMI SÜRÜYOR

Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Amerikalılar değişim için oy kullandı" ifadelerini kullanarak, "Amerikan halkına beş kelime: Rahatlama yolda" dedi.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların lideri Hakeem Jeffries de seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Bugün Amerika'nın büyük geri dönüşü başlıyor" açıklamasında bulundu.

ABD'de oy sayımı devam ederken bazı seçim bölgelerinde sonuçların netleşmesinin günler sürebileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA