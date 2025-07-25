ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmak istemediğini belirterek, "Hamas artık avlanacak" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Hamas'a son vereceğiz" diyerek daha çok kan döküleceğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, perşembe günü ABD'nin Gazze'yle ilgili devam eden ateşkes görüşmelerini erken sonlandırdığını ve Doha'daki müzakere ekibini danışma amaçlı geri çağırdığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İN İŞİ BİTİRMESİ GEREKİYOR"

Trump, "Gazze müzakerelerinden çekildik ve bu talihsiz bir durum. Hamas'ın herhangi bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti yok ve Hamas artık avlanacak. İsrail'in işi bitirmesi gerekiyor" dedi.

NETANYAHU: BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Netanyahu ise ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Hamas, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının önündeki engel. Amerikalı müttefiklerimizle birlikte, rehinelerimizi ülkelerine geri getirmek, Hamas'ı sona erdirmek için başka seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMAS ATEŞKES TASLAĞINA YANIT VERMİŞTİ

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı. İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

ABD HEYETİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

O. Çocuğu. İsrail hangi antlaşmaya sadık kaldı ki?

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSerdar KUCUR:

İtrail anlaşmamaya sadık bir tek.

yanıt43
yanıt2
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hamas sorun Israel degıl bunu o yobaz kafanıza koyunuz

yanıt1
yanıt10
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

hamas i israil kurdu ... simdi ayak yapiyor...

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıMGk:

Derdiniz belli yalandan oyalıyorsunuz ucu bize dayanacak bir savaş başlattınız bak bakalım sonunda kim kaybedecek

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Hep oyun

Yorum Beğen35
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