ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, perşembe günü ABD'nin Gazze'yle ilgili devam eden ateşkes görüşmelerini erken sonlandırdığını ve Doha'daki müzakere ekibini danışma amaçlı geri çağırdığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İN İŞİ BİTİRMESİ GEREKİYOR"

Trump, "Gazze müzakerelerinden çekildik ve bu talihsiz bir durum. Hamas'ın herhangi bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti yok ve Hamas artık avlanacak. İsrail'in işi bitirmesi gerekiyor" dedi.

NETANYAHU: BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Netanyahu ise ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Hamas, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının önündeki engel. Amerikalı müttefiklerimizle birlikte, rehinelerimizi ülkelerine geri getirmek, Hamas'ı sona erdirmek için başka seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMAS ATEŞKES TASLAĞINA YANIT VERMİŞTİ

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı. İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

ABD HEYETİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.