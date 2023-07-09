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ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'ye gidiyor

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşecek. Daha sonra NATO Liderler Zirvesi için Litvanya'ya ve ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya'ya seyahat edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek. Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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