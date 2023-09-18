ABD Başkanı Joe Biden, Fas Kralı 6. Muhammed ile deprem sonrası yardım faaliyetlerini ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefonda görüşerek, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve deprem sonrası yardım faaliyetlerini ele aldı. Liderler, ABD'nin yardım faaliyetleri ve Fas'ın afet sonrası çabalarını desteklemek için yakın temasta kalma konusunda mutabık kaldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü Fas Kralı 6. Muhammed ile 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, deprem sonrası yardım faaliyetlerini ele aldı.

Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilemek ve Fas ile ABD arasındaki derin ortaklığı yeniden teyit etmek için bugün Fas Kralı 6. Muhammed'i aradı." ifadesine yer verildi.

Liderlerin ABD'nin yardım faaliyetleri için tahsis ettiği 1 milyon dolar ve Fas'ın afet sonrası çabalarını desteklemek üzere ABD'nin yardımlarını gözden geçirdikleri aktarılan açıklamada, "İki lider yakın temasta kalma konusunda mutabık kaldı." mesajı paylaşıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.