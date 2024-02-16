ABD Başkanı Biden: Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif lider Aleksey Navalnıy cezasını çekmekte olduğu Yamalo-Nenets bölgesindeki hapishanede hayatını kaybetti. Rus muhalifin hayatını kaybetmesine ABD Başkanı Biden'dan sert tepki geldi.

"NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜNDEN PUTİN SORUMLU"

ABD Başkanı Biden, Navalni'nin şüpheli ölümüyle ilgili yaptığı ilk açıklamada "vahşet" kelimesini telaffuz ederek"Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden

"YIKICI SONUÇLARI OLUR" DİYEREK UYARMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Haziran 2021'de yaptığı bir konuşmada, Rus lider Putin'i, Navalni'nin ölmesi durumunda "yıkıcı" sonuçlar olacağı konusunda uyarmıştı.

NAVALNİ'NİN CEZALANDIRMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Aleksey Navalni

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.