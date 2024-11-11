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ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı

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ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Delaware'deki Rehoboth Plajı'nda yaptığı yürüyüşte dengesini kaybetti ve düşme tehlikesi atlattı. First Lady'nin eşine yardım etmemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bu durum Biden'ın son dönemde yaşadığı siyasi zorluklar ve bilişsel yetenekleri hakkındaki tartışmalarla birlikte değerlendirildi. Parti içi anlaşmazlıklar ve liderlik sorunları da gündemde yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki Rehoboth Plajı'nda yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu. 81 yaşındaki Başkan'ın, hafta sonu eşi Jill Biden ile çıktığı yürüyüşte kumlu zeminde yürümekte zorlanması ve First Lady'nin eşine yardım etmemesi eleştirilere neden oldu.

Gordons Pond Parkuru'nda gerçekleşen yürüyüş sırasında Biden, dengesini korumakta güçlük çekti ve birkaç kez düşme tehlikesi atlattı. Olay yerindeki gazeteciler, Başkan'ın sendelemesi sırasında endişeli anlar yaşadı. Bu sırada Jill Biden'ın eşine destek olmak yerine kendi yoluna devam etmesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, First Lady'yi duyarsızlıkla suçladı. Birçok kullanıcı, Jill Biden'ın yaşlı eşinin elini tutarak ona destek olması gerektiğini belirtti. "Yaşlı bir insana yardım etmekte utanılacak bir şey yok" yorumları öne çıktı.

Bu olay, Biden'ın son dönemde yaşadığı siyasi zorluklarla da bağlantılı olarak değerlendirildi. Başkan'ın bilişsel yetenekleri hakkındaki tartışmalar ve Demokrat Parti içindeki görüş ayrılıkları, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Öte yandan, parti içi anlaşmazlıklar da derinleşiyor. Nancy Pelosi'nin açıklamaları ve kampanya sürecinde harcanan yüksek meblağlar hakkındaki tartışmalar, Demokrat Parti'de gerginliğe neden oluyor. Politico'nun haberine göre, kampanyanın 20 milyon dolarlık borcu bulunuyor.

Biden ekibi ile Harris ekibi arasındaki suçlamalar devam ederken, Demokrat Parti'nin geleceği ve liderlik sorunları tartışılmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı

ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı

ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
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