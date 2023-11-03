ABD basını İsrail'in kanlı planını yazdı: Abluka altına aldıkları Gazze'yi ikiye bölecekler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 28. günde devam ederken ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. İsrail'in Gazze planına yer verilen haberde, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. Yine haberde, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldığı yazıldı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. 9 binden fazla kişinin öldüğü Gazze'de çatışmalar devam ederken ABD basınında yer alan bir haber büyük ses getirdi. Haberde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdikleri ve kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldıkları yazıldı.

GAZZE'NİN KUZEYİNİ GÜNEYİNDEN AYIRMAK İSTİYORLAR

İsrail'in Gazze'te yönelik saldırıları sürerken, The New York Times'da yer alan bir haber gündem yarattı. Tel Aviv'in kan donduran Gazze planına yer verilen haberde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

3 KOLDAN SALDIRI

Haberde, İsrail askerlerinin kuzeyden, doğudan ve kuzeydoğudan Gazze'nin kuzeyini abluka altına aldığı yazıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.