ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

"İRAN VE ABD BU HAFTA TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELEBİLİR" İDDİASI

Söz konusu haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın iki ülke arasındaki diplomatik temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Üç ülkenin bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, Washington ve Tahran heyetlerinin bu hafta içinde Ankara'da bir araya gelebileceği iddia edildi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

Steve Witkoff

NE OLMUŞTU?

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail basını son haberlerinde ABD'nin 1 Şubar Pazar günü Tahran saldırı başlatacağını iddia ederken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.





İRAN'A YÖNELİK "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Fordo Nükleer Tesisi