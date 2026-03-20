Haberler

ABD'den BAE, Kuveyt ve Ürdün'e silah satışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. BAE'ye 8,4 milyar dolarlık, Kuveyt'e 8 milyar dolarlık ve Ürdün'e 70,5 milyon dolarlık paketler içermekte.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye yapılan resmi bildirimlere göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün'e yönelik üç ayrı satış paketi için onay verildi. Onaylanan satış paketinin en büyük kısmı, 8,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. BAE'ye yönelik paketin F-16 mühimmatları ve modernizasyonu, gelişmiş radar sistemleri, hava-hava füzeleri ve anti-drone (İHA savar) sistemlerini kapsadığı bildirildi.

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının (LTAMDS) satışına izin verilirken, Ürdün'e 70,5 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve lojistik destek onayı verildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü