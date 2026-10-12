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AB, Trump-Putin dizel anlaşmasına tepki gösterdi, Rusya'ya baskının artırılmasını istedi

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AB, Trump-Putin dizel anlaşmasına tepki gösterdi, Rusya'ya baskının artırılmasını istedi
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AB, Trump ile Putin arasında dizel yaptırımlarında geçici muafiyet öngören anlaşmaya tepki gösterdi. Kallas, Rusya'ya baskının artırılmasını isterken Avrupalı bakanlar ABD kararına rağmen yaptırımların süreceğini bildirdi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan ve Rusya dizeline yönelik ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılmasını öngören anlaşmaya tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, savaşın sona erdirilmesi için Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi. Avrupalı dışişleri bakanları, ABD'nin kararına rağmen Moskova'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında hafta sonu varılan anlaşmaya göre Rusya, ABD ve küresel piyasalara ilk etapta 300 bin ton, kasım ayında 500 bin ton, daha sonra ise 1 milyon ton ilave dizel sağlayacak. Washington da anlaşmanın uygulanabilmesi için Rus dizeline yönelik yaptırımlara, Nisan 2027'ye kadar geniş kapsamlı muafiyet getirdi.

AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesinde konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "ABD bizim en büyük müttefikimiz ancak mesajımız açık: Bu savaşı sona erdirmek istiyorsak bunu yapmanın tek yolu Rusya üzerinde daha fazla baskı kurmaktır. Bu savaşı Rusya başlattı. Bunu unutmamalıyız" dedi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan İrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, anlaşmayı "endişe verici" olarak nitelendirirken, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard anlaşmadan "büyük üzüntü" duyduğunu ve yürürlüğe girmemesini umduğunu söyledi. Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ise anlaşmanın "transatlantik toplum içindeki birliğe yardımcı olmadığını" belirterek, Avrupa'nın Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürmesi gerektiğini savundu.

TRUMP ENERJ İ ATEŞKES İ İ LAN ETT İ , ZELENSK İ RUS SALD IRI LAR INI N SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLED İ

Dizel anlaşması tartışılırken Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak bir "enerji ateşkesi" konusunda da anlaştığını açıkladı. Trump, ateşkesin "derhal" yürürlüğe girdiğini söylerken anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ilk olarak böyle bir ateşkesten haberdar olmadığını belirtirken, daha sonra Kiev'in, Rusya'nın da uyması koşuluyla enerji tesislerine saldırmama önerisini desteklediğini açıkladı. Zelenskiy, Trump'ın açıklamasından sonra Rusya'nın Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerini vurduğunu söyledi.

Kallas da ateşkesin yalnızca petrol rafinerilerini kapsaması halinde Rusya'nın lehine sonuç doğuracağı görüşünü dile getirdi. Ukrayna'nın bir, Rusya'nın ise 32 büyük petrol rafinerisi bulunduğuna dikkati çeken Kallas, enerji altyapısının özellikle yaklaşan kış nedeniyle kritik önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA
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