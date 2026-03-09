AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, İran'daki Gelişmeleri Ele Almak Üzere Bölge Ülkelerinin Temsilcileriyle Görüştü

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, İran'daki gelişmeleri ele almak üzere bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle video konferans düzenlendi. Görüşmeye Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Umman'dan temsilciler katılıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

