AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, İran'daki Gelişmeleri Ele Almak Üzere Bölge Ülkelerinin Temsilcileriyle Görüştü

AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, İran'daki Gelişmeleri Ele Almak Üzere Bölge Ülkelerinin Temsilcileriyle Görüştü
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki gelişmeleri ele almak amacıyla bölgedeki ülkelerin temsilcileri ile video konferans düzenledi. Türkiye'yi bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, İran'daki gelişmeleri ele almak üzere bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle video konferans düzenlendi. Görüşmeye Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Umman'dan temsilciler katılıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

