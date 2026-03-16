9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelere kapılarını açan Kanada, özel vize programı kapsamında verilen geçici oturum izinlerini uzatmadı. Yıllardır ülkede çalışan binlerce Türk vatandaşının Türkiye'ye dönmek zorunda kalacağı belirtildi.

20 BİN TÜRK KANADA'YA GİTMİŞTİ

Depremin ardından Kanada hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için özel bir program başlatmış ve şartları uygun olan vatandaşlara geçici çalışma ve oturum izni vermişti. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Kanada'ya giderek burada yaşamaya başladı.

Ülkede yaklaşık üç yıldır çoğu zorlu işlerde çalışan depremzedeler için dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum izni ve vatandaşlık gibi seçenekler de gündeme gelmişti.

GÖÇ POLİTİKASI DEĞİŞTİ

Ancak 14 Mart 2025'te başbakanlığa Mark Carney'nin gelmesinin ardından Kanada'nın göç politikasında değişikliğe gidildi. Her yıl uzatılan depremzede vizesinin 2026 yılında yenilenmemesi üzerine geçici oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi.

Bu kapsamda vizeden yararlanan yaklaşık 10 bin kişinin kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının zorunlu olarak yurda dönmesinin beklendiği ifade edildi.

DEPREMZEDELERDEN KALICI OTURUM ÇAĞRISI

Kanada'da yaşayan depremzedeler ise "TS2023 girişimi" adı altında bir platform kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Depremzedeler Kanada hükümetine yaptıkları çağrıda, "Memleketlerimizde evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada'ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.