8 yaşındaki kız amatör radyo kullanarak Amerikalı astronot ile sohbet etti
İngiltere'de yaşayan 8 yaşındaki Isabelle Payne, babasının amatör telsizini kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Amerikalı astronot Kjell Lindgren ile konuştu.
İngiltere'de yaşayan Isabella, bir gece uykuya daldığında babasının onu uyandırıp radyoya sürükleyerek suratına bir mikrofon taktığını söyledi.
Payne, babasının hareketine karşı "Bunu bana neden yapıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var" ifadelerinde bulundu. Payne bir anda Amerikalı astronot Kjell Lindgren ile konuşmaya başladı. Isabella, babasının kucağında Amerikalı astronot Lindgren'e adını ve yaşını söyledi.
Payne, astronotla konuşurken duygularını dile getirdi. "8 yaşımda olduğunu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyuyordum. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım" dedi.
Sohbetlerinden sonra astronot Lindgren, Twitter'daki takipçilerine telsizde geçen konuşmalarını anlattı. Lindgren, Isabella ile yaptığı sohbetin "Şimdiye kadarki en sevdiği kişi" olabileceğini söyledi.
42 yaşındaki Isabella'nın babası Matthew Payne, 22 yıldır amatör radyo lisansına sahip olduğunu söyledi. Astronotlarla yapılan konuşmaların kısa tutulduğunu, çağrı işaretinizden kısaca bahsederek onlara kim olduğunuzu, adınızı ve hızlı bir teşekkür edildiğini söyledi.
Öte yandan Payne, kızının uzay ve radyo hayranı olduğunu belirtti. Isabelle'nin bebekliğinden beri dizinde oturduğunu ve "Tüm lansmanları, tüm uzay istasyonu olaylarını, tüm uzay yürüyüşlerini birlikte izlediklerini" sözlerine ekledi.