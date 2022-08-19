8 yaşındaki kız amatör radyo kullanarak Amerikalı astronot ile sohbet etti

İngiltere'de yaşayan Isabella, bir gece uykuya daldığında babasının onu uyandırıp radyoya sürükleyerek suratına bir mikrofon taktığını söyledi.

Payne, babasının hareketine karşı "Bunu bana neden yapıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var" ifadelerinde bulundu. Payne bir anda Amerikalı astronot Kjell Lindgren ile konuşmaya başladı. Isabella, babasının kucağında Amerikalı astronot Lindgren'e adını ve yaşını söyledi.

"SESİNİ DUYUNCA ÇOK MUTLU OLDUM"

Payne, astronotla konuşurken duygularını dile getirdi. "8 yaşımda olduğunu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyuyordum. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR EN SEVDİĞİM KİŞİ"

Sohbetlerinden sonra astronot Lindgren, Twitter'daki takipçilerine telsizde geçen konuşmalarını anlattı. Lindgren, Isabella ile yaptığı sohbetin "Şimdiye kadarki en sevdiği kişi" olabileceğini söyledi.

22 YILDIR RADYO LİSANSINA SAHİP

42 yaşındaki Isabella'nın babası Matthew Payne, 22 yıldır amatör radyo lisansına sahip olduğunu söyledi. Astronotlarla yapılan konuşmaların kısa tutulduğunu, çağrı işaretinizden kısaca bahsederek onlara kim olduğunuzu, adınızı ve hızlı bir teşekkür edildiğini söyledi.

"ISABELLA UZAY VE RADYO HAYRANI"

Öte yandan Payne, kızının uzay ve radyo hayranı olduğunu belirtti. Isabelle'nin bebekliğinden beri dizinde oturduğunu ve "Tüm lansmanları, tüm uzay istasyonu olaylarını, tüm uzay yürüyüşlerini birlikte izlediklerini" sözlerine ekledi.