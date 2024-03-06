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7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi

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Motosikletle dünyayı gezen Fernando ve Vicente çifti Hindistan'da 7 kişinin saldırısına uğramış ve şüpheliler genç kadına defalarca tecavüz etmişti. Korkunç olaya karışan 3 kişi yakalanıp yargı önüne çıkarılırken, genç kadının eşine kameralar önünde 1 milyon rupi (381 bin 503 lira 35 kuruş) tazminat ödendiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve o anları bir Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da saldırıya uğradığını duyurmuştu. Hastanede açıklama yapan Vincente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söylemişti.

"TEK İSTEDİKLERİ BANA TECAVÜZ ETMEKTİ"

Fernanda yaşadıklarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" sözleriyle duyurmuştu. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" demişti.

7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi

3 SAPIK YAKALANDI

Yaşanan korkunç saldırının ardından İspanya'nın Hindistan büyükelçiliği duruma müdahale ederek yerel yetkililerle iletişime geçti. Polis saldırganlar için insan avı başlatırken 3 sapık yakalandı. Hint polisinin eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te paylaştığı fotoğraflarda üzerlerinde tişört olan 3 saldırgan, kimlikleri belli olmasın diye kafalarını tamamen kapatan maskelerle poz verdi. Yetkililer geriye kalan dört kişinin de arandığını duyurdu.

7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi

PARAYI KAMERALAR ÖNÜNDE KADININ EŞİNE VERDİLER

Saldırganların 20 ile 30 yaşlarında olduğu belirtilirken bunların sırayla Fernanda'ya tecavüz ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkan turist çifte ise Hint makamlar yaklaşık 1 milyon rupi tazminat ödedi. Yaklaşık 400 bin TL'yi kameralar önünde tecavüze uğrayan kadının eşine veren Hint makamların görüntüleri kamuoyunda infial yarattı.

7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ"

Dumku karakolunda komiser yardımcısı olarak görev yapan Anjaneyulu Dodde, "Onlara tazminat verdik. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hızlı bir yargılama süreci olmasına çalışacağız" dedi.

7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi

SEYAHATLERİNE DEVAM EDECEKLER

Çiftin bu olaydan sonra bir süre İspanya'ya döneceği ve daha sonra seyahatlerine devam edecekleri açıklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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