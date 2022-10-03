7 bin yıllık mezarın içerisine giren arkeologlar küçük dillerini yuttu: Bu manzara çok ürkütücü

Slovakya'da 7 bin yıllık olduğu tahmin edilen toplu mezarı kazan arkeologlar, karşılaştıkları manzara ile neye uğradığı şaşırdı. Arkeologlar, toplu mezarda 35 kesik baş bulunduğunu belirledi. İnsanların bir büyü sonucu kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Slovakya'da 7 bin yıllık toplu mezar alanında kazı gerçekleştiren arkeologlar, arkeolojik açıdan çok önemli bir keşfe imza attı.

GÜNLER SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ORTAYA ÇIKARILDI

Arkeologlar, günler süren kazı çalışmalarının ardından toplu mezara girmeyi başardı ve 35 kesik başı yan yana buldu. Arkeologlara göre bu insanlar, bir hendeğin üzerine inşa edilen savunma duvarını güçlendirmek adına kurban edilmişlerdi.

"BİR BÜYÜ OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"

Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nde sosyal arkeoloji profesörü olan projenin lideri Martin Furhol, "Elimizdeki kalıntılar bunun bir büyü olduğuna işaret ediyor. İnsanlar, duvarı korumak için kurban edilmişler" ifadelerini kullandı.