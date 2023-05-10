65 yaşındaki Brezilyalı belediye başkanıyla evlenen 16 yaşındaki güzellik kraliçesi: Çok mutluyuz

Brezilya'nın güneyindeki Aracáuria şehrinin belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, 16 yaşındaki Kauane Rode Dehaini ile 15 Nisan'da evlenmişti. Genç eş, ülke gündemine bomba gibi düşen evliliği hakkında başkalarının ne düşündüğünü umursamadığını söyledi.

Eski Miss Teen yarışmacısı Kauane Rode Camargo ve multimilyoner Belediye Başkanı Hissam Hussein Dehain kısa süre önce Brezilya'nın Parana eyaletindeki Araucaria'da evlendi.

"UMURUMUZDA DEĞİL"

Aralarında yaş farkının fazla olmasından dolayı evlilikleri ülkede gündem olan çiftten eleştirilere yanıt geldi. Çift 12 Nisan Çarşamba günü evlendikten sonra, Camargo, sosyal medyada eşiyle çekildiği fotoğrafını paylaşıp "Dürüst olmak gerekirse önemli olan ... Sadece umurumuzda değil!" notunu düştü.

"MUTLUYUZ"

Kauane Rode Camargo "Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor, ben de ona iyilik yapıyorum ve birlikte kimseye zarar vermiyoruz" dedi.

GELİNİN ANNESİNİ BAKAN OLARAK ATADI

Altı kez evlenen belediye başkanı, törene günler kala son gelininin annesi Marilene Rode'u kentin Kültür ve Turizm Bakanı olarak atamıştı.