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54. Yeni Zelanda Parlamentosu, 7 Kasım seçimleri öncesi resmen feshedildi

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54. Yeni Zelanda Parlamentosu, 7 Kasım seçimleri öncesi resmen feshedildi
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Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçim öncesinde parlamento, resmi seçim kampanyasının başlamasının önünü açmak için feshedildi. Parlamento'nun Facebook paylaşımında 1 Ekim 2026'da 54. Yeni Zelanda Parlamentosu'nun resmen feshedildiği belirtildi.

(ANKARA) - Yeni Zelanda'da 7 Kasım'da yapılacak genel seçim öncesinde, resmi seçim kampanyasının başlamasının önünü açmak amacıyla parlamento feshedildi.

Parlamento'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "1 Ekim 2026 sabahı erken saatlerde, 54. Yeni Zelanda Parlamentosu resmen feshedildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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