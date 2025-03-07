5 ülke sessiz sedasız nükleer silah depoluyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haber dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Habere göre resmi olarak 5 ülke; Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore, nükleer stoklarını son 40 yılda 700'den fazla savaş başlığı ile artırdı.

Ancak kar amacı gütmeyen bir küresel politika düşünce kuruluşu olan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) tarafından hazırlanan 2024 raporu, dünya çapında nükleer bombaya sahip diğer üç ülkenin, potansiyel bir "nükleer hesaplaşma" için sessizce daha da fazla silah stokluyor olabileceği uyarısında bulundu.

YERALTI TESTLERİ DUYURULDU

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) gibi gruplar nükleer denemeleri kalıcı olarak yasaklayan bir anlaşmanın durduğunu ve Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer silah sahalarında yeni binalar inşa ettiklerini belirtirken bu korkular ortaya çıktı. Bununla birlikte, ABD hükümeti de geçtiğimiz ay gizli yeraltı tesislerinde nükleer test programlarını yeniden başlatacağını duyurdu.

KİMİN NE KADAR SİLAHI VAR?

Amerikan kurumları, 2024 yılı için tahmin edilen küresel nükleer başlık envanterlerini yayınladı ve dokuz ülkeye dağılmış 12,121 nükleer başlık olduğunu gösterdi. Rusya, birkaç yüz savaş başlığıyla ABD'yi geride bırakıyor.

İki ülke bu stokun yaklaşık yüzde 88'ini kontrol ederken, Rusya'nın 5 bin 580, ABD'nin ise 5 bin 44 bombaya sahip olduğu bildiriliyor. Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan ve İngiltere dünyanın geri kalan 1500 nükleer bombasını kontrol ediyor.

ÇİN "HER TÜRLÜ SAVAŞA" HAZIR

ABD Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk'yi Amerika'nın barış şartlarını kabul etmeyerek "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynadığı" konusunda uyarmasıyla birlikte küresel gerilim giderek tırmanıyor. Çin de Trump'ın daha fazla gümrük vergisi uygulama sözüne, Pekin'in bir gümrük vergisi savaşına ya da "her türlü savaşa" hazır olduğuna dair sert bir uyarı ile karşılık verdi. Bu arada Avrupalı liderler büyük bir çatışmada Rusya'yı yenebileceklerini açıkça ilan ediyorlar.