4 Arap Ülkesi, İsrail'e Ambargo Talebini Reddetti

Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 11 Arap ülkesi, İsrail'e Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Petrol kullanımı, İsrail uçaklarının Arap hava sahasına girememesi, tüm ilişkilerin dondurulması gibi maddelerin yer aldığı öneriyi BAE, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn reddetti. 1967'de de Arap ülkeleri İsrail'e destek verdiği için Batılı devletlere petrol ambargosu uygulamıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 11 Arap ülkesi, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail üzerinde baskı kurmak amacıyla, 1967 yılındaki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Önerileri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn kabul etmedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, soykırımın durması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi düzenlendi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Gazze'deki son durum ele alındı.

Sivil kayıpların önüne geçmek ve bölgede iki devletli çözüm için çalışma başlatmak isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisi getirdi. Altı Gün Savaşı'nın yaşandığı 1967 yılında Arap ülkelerince uygulanan petrol ambargosuyla benzeşen öneride şu maddeler yer aldı:

İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi.

Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması

Petrol kullanmakla tehdit etmek

İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi

Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap bakanlar komitesi oluşturulması

Söz konusu maddeler Arap ülkeleri arasında anlaşmazlığı da beraberinde getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından maddeler reddedildi.

ALTI GÜN SAVAŞI

Altı Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı, Üçüncü Arap-İsrail Savaşı, Altı Günün Savaşı veya Haziran Savaşı, 5 Haziran 1967 Pazartesi, İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır. Savaş, İsrail'in kesin üstünlüğü ile bitmiştir. Savaşın sonunda Mısır'dan Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepeleri'ni ve Filistin'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria topraklarını alan İsrail, topraklarını dört katına çıkarmıştır. Bu olay başta Filistin Sorunu olmak üzere günümüzdeki birçok sorunun temelini oluşturur.