3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Orta Doğu'daki savaşta peş peşe savaş uçaklarını kaybeden ABD'nin bir savaş jeti daha düştü. İran medyasında yer alan haberlere göre Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağı düşürüldü. Düşürülen uçağın F-18 tipi savaş uçağı olduğu öne sürüldü. Kuveyt'te daha önce de "Dost ateşiyle" 3 abd savaş uçağı düşürülmüştü.

Ayrıntılar geliyor....

3 JET DOST ATEŞİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Kuveyt'te pazar günü meydana gelen olayda üç adet F-15 savaş uçağı dost ateşi sonucu düşürüldü. Olayın ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık maliyete yol açtığı belirtiliyor.

Can kaybı yaşanmaması büyük bir felaketin önüne geçse de olay, özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemlerinin operasyonel güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

Hem ABD hem de Kuveyt yetkilileri olayın dost ateşi olduğunu doğruladı. Ancak olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz açıklanmadı.

Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, anonim kaynaklara dayandırılan bilgilere göre olayın ABD yapımı ancak Kuveyt tarafından kullanılan bir F/A-18 Hornet savaş uçağı ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Buna karşın birçok uzman ve askeri kaynak, düşürmenin Kuveyt'e ait Patriot hava savunma sistemi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Abdullah Karlıdağ
