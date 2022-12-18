2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş
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Amerika Birleşik Devletleri tarafından kardeşiyle birlikte geleceğe gönderildiğini iddia eden Al Bielek'in 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce 2025 yılıyla ilgili nükleer savaş uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Bielek ayrıca gelecekte dünyada hükümetlerin olmayacağını iddia etti.
Zamanda yolculuk tartışılmaya devam eden bir kavram olarak önümüzde duruyor. Dönem dönem ortaya çıkan çeşitli insanlar, zamanda yolculuk yaptıklarını iddia ediyorlar. O insanlardan biri de 1927 doğumlu Al Bielek...
1943'te kardeşiyle birlikte ABD gemisinden garip bir ışığın içerisine atıldıklarını ve 2137'ye gönderildiklerini iddia eden Al Bielek, o dönem yaptığı açıklamalarla bir anda gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi.
Televizyonlara çıkarak başına gelenler hakkında bilgi veren Al Bielek, "Körfez'e geldiğimiz suyla karşılaşmayı bekliyorduk ancak hiç su yoktu" ifadelerini kullanarak kuraklığa dikkat çekmişti.
2011 yılında hayatını kaybeden Al Bielek, 2025 yılı hakkında da ürküten uyarılarda bulundu. Bielek'e göre 2025 yılında nükleer savaş patlak verecek ve çok sayıda insan hayatını kaybedecek.
Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Bielek, dünyanın sonu için de tahminlerde bulundu. Bielek'e göre gelecekte hükümetler olmayacak ve dünyanın sonu tahminen 2137'li yıllarda gelecek.