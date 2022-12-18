Üye Girişi
Haberi Paylaş

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

Dünya Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri tarafından kardeşiyle birlikte geleceğe gönderildiğini iddia eden Al Bielek'in 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce 2025 yılıyla ilgili nükleer savaş uyarısı yaptığı ortaya çıktı. Bielek ayrıca gelecekte dünyada hükümetlerin olmayacağını iddia etti.

Zamanda yolculuk tartışılmaya devam eden bir kavram olarak önümüzde duruyor. Dönem dönem ortaya çıkan çeşitli insanlar, zamanda yolculuk yaptıklarını iddia ediyorlar. O insanlardan biri de 1927 doğumlu Al Bielek...

1943'te kardeşiyle birlikte ABD gemisinden garip bir ışığın içerisine atıldıklarını ve 2137'ye gönderildiklerini iddia eden Al Bielek, o dönem yaptığı açıklamalarla bir anda gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

Televizyonlara çıkarak başına gelenler hakkında bilgi veren Al Bielek, "Körfez'e geldiğimiz suyla karşılaşmayı bekliyorduk ancak hiç su yoktu" ifadelerini kullanarak kuraklığa dikkat çekmişti.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

2011 yılında hayatını kaybeden Al Bielek, 2025 yılı hakkında da ürküten uyarılarda bulundu. Bielek'e göre 2025 yılında nükleer savaş patlak verecek ve çok sayıda insan hayatını kaybedecek.

2011 yılında ölen zaman yolcusu, 2025 yılı için korkunç bir uyarıda bulunmuş

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Bielek, dünyanın sonu için de tahminlerde bulundu. Bielek'e göre gelecekte hükümetler olmayacak ve dünyanın sonu tahminen 2137'li yıllarda gelecek.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

benim inancıma göre gaybı yaratan bilir bildiğini iddia eden müslüman dinden çıkar kafirler ise beni ,lgilendirmez kim ne istiyorsa onu der

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title