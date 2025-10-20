Haberler

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

Güncelleme:
Yüzyıllardır "sahte" sanılan Roma İmparatoru Sponsian'ın gerçekliği, Transilvanya'da bulunan altın sikkelerle kanıtlandı. 18. yüzyılda sahte sayılıp unutulan sikkelerdeki aşınma izleri, bunların gerçekten dolaşımda olduğunu gösterdi. Bulgular, Sponsian'ın Roma'daki kriz döneminde Dacia'da hüküm süren gerçek bir lider olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, uzun yıllar tarihçiler tarafından uydurma bir karakter olarak görülen Roma İmparatoru Sponsian'ın gerçekten yaşamış bir hükümdar olduğunu kanıtladı. Transilvanya'da bulunan antik altın sikkeler, üçüncü yüzyılın bu "unutulmuş imparatoru"na dair yeni bulgular sundu.

YÜZYILLARDIR SÜREN TARTIŞMANIN KAYNAĞI: GİZEMLİ SİKKELER

Sponsian'ın ismini taşıyan dört altın sikke, 18. yüzyılın başlarında bugünkü Romanya topraklarında ortaya çıkarılmıştı. Ancak dönemin uzmanları, işçiliğin farklılığı ve yazı karakterlerinin alışılmış Roma sikkelerinden sapması nedeniyle bu paraları "sahte" ilan etmişti. O tarihten sonra sikkeler, müze arşivlerinde yüzlerce yıl boyunca tozlu raflarda unutuldu.

YENİ TEKNOLOJİYLE YENİDEN İNCELENDİ

Aradan geçen 3 yüzyılın ardından, University College London bünyesinde çalışan bilim insanı Prof. Dr. Paul Pearson liderliğindeki ekip, söz konusu sikkeleri mikroskop altında yeniden değerlendirdi. Yüzeydeki çizikler ve aşınma izleri, bu altın paraların gerçekten el değiştirdiğini ve dönemin ekonomik dolaşımında yer aldığını ortaya koydu.

BİLİMSEL KANIT: GERÇEK BİR İMPARATOR

Araştırma sonuçlarına göre, sikkelerin kullanım izleri, Sponsian'ın yalnızca bir efsane değil, Roma tarihinin karmaşık dönemlerinden birinde yaşamış gerçek bir yönetici olduğunu gösteriyor. Prof. Pearson, "Yüzyıllardır sahte sayılan bir figürün aslında tarih sahnesinde yer almış bir lider olduğunu görüyoruz. Sponsian, artık Roma İmparatorluğu kronolojisinde meşru bir isimdir." açıklamasını yaptı.

KRİZ DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN LİDER

Uzmanlara göre Sponsian, Roma İmparatorluğu'nun iç savaşlar ve dış tehditlerle sarsıldığı üçüncü yüzyıl ortalarında, imparatorluğun kuzeydoğu sınırındaki Dacia eyaletinde kontrolü eline aldı. Merkezi yönetimle bağlantısı kopan bu bölge, o dönemde bağımsız bir askeri yönetim altında yaşamını sürdürüyordu. Sponsian'ın burada, Roma geleneğine uygun biçimde kendi adına para bastırdığı düşünülüyor.

KEŞFİN ADRESİ: TRANSİLVANYA

Bugün Romanya sınırları içinde yer alan Transilvanya bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar, bu bulguların doğruluğunu destekliyor. Sikkelerin ortaya çıkması, Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı yıllarında yerel yönetimlerin nasıl oluştuğuna dair tarihçilere yeni bir pencere açtı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
