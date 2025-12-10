Haberler

17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Channel 4'te yayımlanan cinsel ilişki belgesiyle tanınan Britanyalı içerik üreticisi Bonnie Blue, ünlü tatil adası Bali'de 17 erkekle birlikte gözaltına alınmıştı. Gerçek adı Tia Billinger olan genç kadının, Bali adasında tutuklanmasının ardından 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği açıklandı. Savunma avukatları, en olası sonucun sınır dışı edilme ve ömür boyu Endonezya'ya giriş yasağı olacağını aktardı.

  • Bali'de polis, cinsel içerikli film üretimi iddiasıyla düzenlediği operasyonda İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue dahil 17 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
  • Bonnie Blue, Bali'de 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
  • Polis baskında çok sayıda kamera, dijital materyal, 19 kostüm ve özel düzenlenmiş bir minibüse el koydu.

Bali'nin Badung/Kuta bölgesinde polis, "cinsel içerikli film üretimi" iddiasıyla bir stüdyoya baskın düzenledi. Operasyonda İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue'nun da aralarında bulunduğu 17 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün turist olduğu ve çoğunun Avustralya vatandaşı olduğu, birkaç İngiliz vatandaşının da grupta yer aldığı bildirildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

İlk incelemelerin ardından 14 Avustralyalı serbest bırakıldı, ancak Bonnie Blue ve birkaç kişi soruşturma kapsamında tutulmaya devam etti. Blue'nun pasaportuna el konulduğu ve ifadesinin göçmenlik birimlerinde sürdüğü belirtildi.

17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

TURİSTLERLE İÇERİK ÜRETMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

Operasyonun, Blue'nun Bali'de "Bang Bus" olarak bilinen konsept için yerel bir minibüs kiralayıp turistlerle içerik üretmeye hazırlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı. Baskının, sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve yapılan ihbarların ardından düzenlendiği bildirildi.

18 YAŞINI DOLDURAN GENÇLERİ HEDEFLEMİŞ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre operasyon, Avustralya'da lise mezuniyet döneminin (Schoolies) Bali'de yoğun kutlandığı günlerde yapılması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Blue'nun bu dönemde 18 yaşını yeni dolduran gençleri hedef alan bir çekim turu planladığı iddia edildi.

17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polisin baskında çok sayıda kamera ve dijital materyal, "School Bonnie Blue" etiketli 19 kostüm, içerik üretimi için özel olarak düzenlendiği belirtilen bir minibüs ile araç belgelerine el koyduğu açıklandı.

15 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

İngiliz asıllı yetişkin film yıldızı Bonnie Blue'nin Bali adasında tutuklanmasının ardından 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği açıklandı. Öte yandan savunma avukatları, en olası sonucun sınır dışı edilme ve ömür boyu Endonezya'ya giriş yasağı olacağını aktardı.

17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

"SINIR DIŞI EDİLMESİ YÜKSEK İHTİMAL"

Endonezyalı göçmenlik uzmanı Philo Dellano, Blue'nun suçlu bulunması hâlinde ülkeden sınır dışı edilmesinin "yüksek ihtimal" olduğunu ifade etti. Dellano, "Polis tarafından gözaltında tutuluyor, bu da savcılığa sevk edilebileceği anlamına geliyor. Ancak görünmeyen bir el devreye girerse, hemen göçmenlik ofisine aktarılıp sınır dışı edilebilir" dedi. Dellano, yetişkin film sektörünün yapısı ve Blue'nun arkasındaki olası finansal destekçilerin süreci karmaşıklaştırabileceğini belirterek, "Bu nedenle Bali'yi seçmiş olabilir. Böyle bir durumda sınır dışı edilmek daha kolay olurdu. Ama olay medyada çok büyüdüğü için yetkililer durumun sakinleşmesini bekleyip onu Ocak ya da Şubat'ta serbest bırakmayı tercih edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay: Denizde erkek cesedi bulundu
title