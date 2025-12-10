17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Bali'nin Badung/Kuta bölgesinde polis, "cinsel içerikli film üretimi" iddiasıyla bir stüdyoya baskın düzenledi. Operasyonda İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue'nun da aralarında bulunduğu 17 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün turist olduğu ve çoğunun Avustralya vatandaşı olduğu, birkaç İngiliz vatandaşının da grupta yer aldığı bildirildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU

İlk incelemelerin ardından 14 Avustralyalı serbest bırakıldı, ancak Bonnie Blue ve birkaç kişi soruşturma kapsamında tutulmaya devam etti. Blue'nun pasaportuna el konulduğu ve ifadesinin göçmenlik birimlerinde sürdüğü belirtildi.

TURİSTLERLE İÇERİK ÜRETMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

Operasyonun, Blue'nun Bali'de "Bang Bus" olarak bilinen konsept için yerel bir minibüs kiralayıp turistlerle içerik üretmeye hazırlandığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği aktarıldı. Baskının, sosyal medyada yayılan paylaşımlar ve yapılan ihbarların ardından düzenlendiği bildirildi.

18 YAŞINI DOLDURAN GENÇLERİ HEDEFLEMİŞ

Uluslararası basında yer alan haberlere göre operasyon, Avustralya'da lise mezuniyet döneminin (Schoolies) Bali'de yoğun kutlandığı günlerde yapılması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Blue'nun bu dönemde 18 yaşını yeni dolduran gençleri hedef alan bir çekim turu planladığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Polisin baskında çok sayıda kamera ve dijital materyal, "School Bonnie Blue" etiketli 19 kostüm, içerik üretimi için özel olarak düzenlendiği belirtilen bir minibüs ile araç belgelerine el koyduğu açıklandı.

15 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

İngiliz asıllı yetişkin film yıldızı Bonnie Blue'nin Bali adasında tutuklanmasının ardından 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği açıklandı. Öte yandan savunma avukatları, en olası sonucun sınır dışı edilme ve ömür boyu Endonezya'ya giriş yasağı olacağını aktardı.

"SINIR DIŞI EDİLMESİ YÜKSEK İHTİMAL"

Endonezyalı göçmenlik uzmanı Philo Dellano, Blue'nun suçlu bulunması hâlinde ülkeden sınır dışı edilmesinin "yüksek ihtimal" olduğunu ifade etti. Dellano, "Polis tarafından gözaltında tutuluyor, bu da savcılığa sevk edilebileceği anlamına geliyor. Ancak görünmeyen bir el devreye girerse, hemen göçmenlik ofisine aktarılıp sınır dışı edilebilir" dedi. Dellano, yetişkin film sektörünün yapısı ve Blue'nun arkasındaki olası finansal destekçilerin süreci karmaşıklaştırabileceğini belirterek, "Bu nedenle Bali'yi seçmiş olabilir. Böyle bir durumda sınır dışı edilmek daha kolay olurdu. Ama olay medyada çok büyüdüğü için yetkililer durumun sakinleşmesini bekleyip onu Ocak ya da Şubat'ta serbest bırakmayı tercih edebilir" değerlendirmesinde bulundu.