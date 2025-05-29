14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinin merkezine dikilen 14 metre boyundaki çıplak kadın heykeli, kamuoyunda büyük tartışma yarattı. "R-Evolution" adlı heykel, halkın görüşü alınmadan Embarcadero Meydanı'na yerleştirildi.

Nisan ayının başlarında şehrin en işlek noktalarından birine dikilen 14,5 tonluk heykel, tamamen çıplak durumda kolları açık bir kadını gösteriyor. Özel kaynaklardan finanse edildiği için kamuoyu onayı sürecini atlayan proje, vatandaşları rahatsız etti.

Heykelin fotoğrafları sosyal medyada yayıldıktan sonra eleştiri yağmuru başladı. Kullanıcılar "Kimse bu heykeli istemedi", "Bu paraya umumi tuvalet yapsaydılar daha iyi olurdu" ve "Ferry Binası'na gitmek için heykelin bacaklarının arasından geçmek zorundayız" gibi yorumlar yaptı.

Vatandaşlar ayrıca heykelin şehrin ikonik Ferry Binası manzarasını engellediğinden şikayetçi oldu.

San Francisco'nun pandemi sonrasında ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yapılan bu harcama eleştirildi. Şehirde ofis alanlarının üçte birinden fazlası boş durumda ve şehir merkezi eskisi kadar canlı değil.

Belediye şehir merkezine insan çekmek amacıyla 300.000 dolar bütçe ayırdığı projenin parçası olan heykel, beklenenin tersine tepki aldı.

63 yaşındaki sanatçı Marco Cochrane, eserinin "kadın gücünü" simgelediğini belirtti. "Annem feministti, dünyaya kadın enerjisi getirme görevini bana devretti" diyen Cochrane, heykelin toplumsal cinsiyet ve güç algısını değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Ancak eleştirmenler, kadın hakları temalı bir eserin erkek sanatçı tarafından yapılmasını ironik buldu.

Heykelin ilginç bir teknolojik özelliği bulunuyor. Her gün akşam 17.00-18.00 saatleri arasında yerleştirilen elektronik sistemler sayesinde göğsü nefes alır gibi inip kalkıyor.

İlk kez 2015'te Burning Man festivalinde sergilenen heykel, New York'un Union Meydanı'na konulması planlanıyordu ancak ağırlığı nedeniyle San Francisco'ya getirildi.

Heykele yer açmak için bölgede çalışan sokak sanatçıları geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu durum da sanat camiasında tepki yarattı.

Kültürel İşler Müdürü Ralph Remington yaptığı açıklamada, "Kamusal sanat San Francisco'nun kültürel kimliğinin hayati parçası" dedi ve heykelin şehrin yaratıcı ruhunu yansıttığını savundu.

Heykel Ekim ayına kadar şehirde kalacak. Belediye projenin şehir merkezini canlandıracağını umut ederken, vatandaşlar heykelin kaldırılmasını talep ediyor.