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13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

Dünya Haberleri

13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

İngiltere'de yaşayan Olivia Rose adlı genç kız, henüz 13 yaşındayken erkek arkadaşından hamile kaldı. Herkes çocuğun aldırılmasını beklerken aksi bir karar veren Olivia Rose bebeği doğurmaya karar verdi. Erkek arkadaşı genç kızı terk etti ancak o şimdi çocuğunu büyütmeye devam ediyor.

İngiltere'de meydana gelen skandal bir olay, gündem olmasının ardından adeta sosyal medyayı çalkaladı. Olivia Rose adlı genç kızın anlatımına göre, henüz 13 yaşında olduğu sırada erkek arkadaşıyla girdiği ilişki nedeniyle hamile kaldı.

13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

KÜRTAJ YAPMASI ÖNERİLDİ AMA DİNLEMEDİ

Olivia Rose'nin iddiasına göre o dönem kürtaj yapması konusunda öneride bulunuldu ancak Rose bu teklifi kabul etmeyerek, çocuğunu doğuracağını söyledi. Nitekim doğum 9 ay sonra gerçekleşti ve Olivia Rose'nin bir kız çocuğu oldu.

13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

ŞU ANDA 4 YAŞINDA

Ancak doğumdan sonra her şey Rose'nin istediği gibi olmadı. Erkek arkadaşı, genç kızı terk ederken anne ve bebek de bir başlarına kaldı. Rose ise pes etmeyerek kızını büyütmeyi başardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Rose'nin kızı da 4 yaşında.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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