Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir
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BBC

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün hiçbir zaman yok olmayabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir
14.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:35

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün hiçbir zaman yok olmayabileceği uyarısında bulundu.

WHO'nun acil durumlar direktörü Michael Ryan, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu virüs toplumlarımızda sık görülen bir diğer virüs olabilir ve asla yok olmayabilir" dedi.

"HIV de yok olmadı" diyen Ryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu virüsle birlikte yaşamı öğrendik."


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'Toplumun bağışıklık kazanması yıllar alabilir'

Michael Ryan koronavirüs aşısı bulunmadan toplumun virüsün tehlikeli olmasının önüne geçecek kadar bağışıklık kazanmasının da yıllar alabileceğini söyledi

Ryan ayrıca kinayeli bir şekilde ülkelerin ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmasıyla ilgili çok sayıda "büyülü düşünce" olduğunu belirtti.

WHO yetkilisi hayatın normale dönmesinin "çok ama çok süreceğini" vurguladı.

Daha önce WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da ekonomik faaliyetleri erken başlatmanın yeni bir enfeksiyon dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 4 milyon 330 bini aştı.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 294 binden fazla kişi hayatıı kaybetti.


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