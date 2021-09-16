Dünya koronavirüs tablosu! 16 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya koronavirüs tablosu! 16 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Dünya koronavirüs tablosu! 16 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 16 Eylül 2021 Perşembe günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 16 Eylül Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

16 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

16 Eylül 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 227.408.865 (227 milyon 408 bin sekiz yüz altmış beş) kişiye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

16 EYLÜL PERŞEMBE 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 16 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

16 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.977 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.676.459 olmuştur.

16 EYLÜL PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +182.894yeni vaka tespit edilmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Toplam iyileşen kişi sayısı : 204.120.040
  • Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.612.366
  • Durumu kritik hasta sayısı : 101.385

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

  • 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342
  • 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608
  • 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565
  • 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183
  • 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339
  • 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715
  • 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Beren Saat Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Okan Buruk Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya koronavirüs tablosu! 16 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:38:02. #1.17#