Dünya Hava Oyunları Türkiye'yi "Uçuracak"

MUSA SAMUR - 2020 Dünya Hava Oyunları'nı düzenleyecek Türk Hava Kurumunun (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, organizasyonun turizm ve ekonomiye büyük katkılarının olacağını söyledi.

Kürşat Atılgan, Türk Hava Kurumunun 2020 yılında düzenleyeceği Dünya Hava Oyunları'nın Türkiye'ye alınma süreci, organizasyonun büyüklüğü ile ekonomi ve turizme yapacağı katkılara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oyunların çok zor bir süreçte Türkiye'ye alındığına dikkati çeken Atılgan, "Özellikle batıda Türkiye aleyhine bir takım haksız ithamların ve propagandaların yapıldığı bir süreçte bu organizasyon alındı." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun alınması sürecinin son aşamasında aday olarak ABD, Malezya ve Türkiye'nin kaldığını ifade eden Atılgan, "THK, aday oldu, ortadan bir yerden girdi ve kendi imkanlarımızı ve ülkemizin imkanlarını ve coğrafyasının bize sağladığı avantajları kullandı. Malezya bizim lehimize çekildi. ABD ile Türkiye kaldı. Dünya Havacılık Federasyonu (FAI) yönetim kurulunun 7 üyesinin desteğiyle organizasyon Türkiye'ye verildi." diye konuştu.

THK'nın 1929'dan beri üyesi olduğu FAI'nin bünyesinde 110 ülke bulunduğunu belirten Atılgan, şunları söyledi:

"Bazı ülkeler çok küçük kulüplerden oluştuğu için katılamıyor. Bizim beklentimiz 70-80 civarı ülkenin katılması. 12 branşta 4 veya 5 şehirde organize etmeye çalışıyoruz. Kesinleşen yerlerimizden biri Eskişehir'deki İnönü eğitim kampımız. Ankara'da model uçak yarışması ve açılışı düşünüyoruz. Antalya'da genel havacılık akrobasi, İzmir'de ise paraşüt organizasyonu planlanıyor. Balonun yeri henüz belli değil buna FAI ile birlikte karar verilecek."

Turizm ve ekonomiye büyük katkı

Atılgan, organizasyonun Türkiye'ye alınmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bir çok ülke, turizmine katkı için bu işi almak ister. Organizasyonun turizm ve ekonomimize büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz." dedi.

Oyunların ilkini 1997 yılında THK'nın gerçekleştirdiğini hatırlatan Atılgan, "Bu beşincisi, o zaman THK vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırılan oyunlarda balon ve yamaç paraşütü turizmi ön plana çıktı. Bugün aşağı yukarı 150 milyon dolar civarında bir değere geldi. 2020'den sonra da böyle ekonomik gelişmeler olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle drone için böyle bir gelişim öngördüğünü dile getiren Atılgan, "Özellikle drone ile ilgili, ekonomide çok değişiklik yaşanılacak gibi. Drone bir takım ekonomik değerler oluşturacak bir yapıya doğru gidiyor." şeklinde konuştu.

PTT ile drone konusunda ortak çalışma yürütüldüğünü belirten Atılgan, "PTT ile 5-10 kilo ağırlıkları 100 kilometre taşıyabilecek drone üretimine ilişkin iş birliğinde protokolün son aşamasına gelindi. Bu imkanları sağlayacak drone üretimine doğru da bir planlamamız var." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarla iş birliği

Atılgan, organizasyonun ülkenin tanıtımı adına önemine dikkati çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından destek almayı planladıklarını dile getirdi.

Dubai'de düzenlenen Dünya Hava Oyunları'nın açılış ve kapanışının ülkenin reklamı şeklinde yapıldığı örneğini veren THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, şunları kaydetti:

"Sanıyorum zamanı geldiğinde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bunlar konuşulacak. Bu organizasyonda alınması gereken insiyatifleri onlar da çok daha iyi bileceklerdir. Bu noktada tabii bizim için önemli olan, ülkemizin batıda çok kötü yansıtıldığı, kasıtlı olarak Türkiye aleyhine faaliyetlerin yürütüldüğü süreçte Türkiye'nin iyi tanıtılması, Türkiye'nin gerçek yüzünün gösterilmesi."