Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 6. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 7. Bölüm fragmanı izle! Dünya Hali yeni bölüm canlı izle!

Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Ekranların sevilen yaz dizisi Dünya Hali 6. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlarımız Dünya Hali izle! Dünya Hali canlı izle! Dünya Hali TRT 1 canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Dünya Hali son bölümde neler oldu? Dünya Hali son bölüm izle! Dünya Hali 7. Bölüm Fragmanı izle! Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 6. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 7. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Dünya Hali 6. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlarımız Dünya Hali izle! Dünya Hali canlı izle! Dünya Hali TRT 1 canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Dünya Hali son bölümde neler oldu? Dünya Hali son bölüm izle! Dünya Hali 7. Bölüm Fragmanı izle! Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 6. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 7. Bölüm fragmanı izle! Dünya Hali yeni bölüm canlı izle!

DÜNYA HALİ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Sinan için ideal bir sevgili bulmaya çalışırken hem kendi başını hem de Sinan'ın başını türlü belalara sokan Kıvılcım, bu arayış sırasında aslında çok yalnız olduğunu farkına varmıştır. Kıvılcım'ın bu durumuna üzülen Sinan, sevdiği kadına bir iyilik yapmak ister ve Kıvılcım'ın lise zamanlarından tanıdığı tek gerçek arkadaşı olan Melek'i bulmak için çalışmalarına başlar. Bu serüven onu hiç beklemediği yerlere sürükleyecektir.

Yeni bir aşk mı doğuyor?

Bu arada, Kıvılcım'dan hoşlanan Vural da boş durmamaktadır. Kıvılcım ile bir yemek yiyecek olan Vural bu yemeğin ikisi için de doğru bir etki uyandırması için çeşitli çalışmalar içine girmiştir.

DÜNYA HALİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi? Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır. Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir.



DÜNYA HALİ'NİN KONUSU NE?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.



DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murat Zaloğlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Senarist: Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tuçer, Eray Kaman Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Oyuncu Kadrosu: Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin, Hakan Emre Ünal, Mert Denizmen, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Hüseyin Elmalıpınar, Mekin Sezer, Adnan Başar, Naşit Özcan, Zeki Ocak

DÜNYA HALİ SON BÖLÜM İZLE!

DÜNYA HALİ CANLI YAYIN TRT 1 İZLE!

DÜNYA HALİ 6. BÖLÜM FRAGMANI!