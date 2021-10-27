Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bulunamıyor

FETÖ lideri Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'da yakalandığını DHA duyurmuştu. Türkiye'nin iade talebi sonrası başlayan süreç sona yaklaşırken, Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır'ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.