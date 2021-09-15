Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor - Haberler
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Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı 'Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun...

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

ERZİNCAN - Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı 'Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor. Geçmişi milattan önce 3 binli yıllara dayanan dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye'de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

Tarihte "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 4 bin 844 nüfuslu ilçeyi bu yaz yerli ve yabancı olmak üzere 48 bine yakın turist ziyaret etti.

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye, son zamanlarda dizi ve reklam filmi çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Kemaliye

Kemaliye, Erzincan'ın dokuz ilçesinden en ünlü olanı. Erzincan'ın incisi olarak tanımlanıyor. Kemaliye'de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor. Türkiye'de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleşen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2021 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor - Haberler
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